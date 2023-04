En esta nota te contamos por qué Jayson Tatum no podrá jugar en Boston Celtics ante Toronto Raptors por la NBA.

¿Por qué no juega Jayson Tatum hoy en Boston Celtics vs Toronto Raptors por la NBA?

Boston Celtics enfrentará a Toronto Raptors en el TD Garden por la NBA, HOY, miércoles 5 de abril. Para este encuentro, el conjunto local no contará con su estrella, Jayson Tatum.

El alero es el jugador más determinante de los Celtics, y es uno de los candidatos a quedarse con el premio al MVP 2023 de la NBA. A continuación te contamos por qué no podrá jugar hoy ante los Raptors.

Jayson Tatum no juega hoy en Boston Celtics ante Toronto Raptors debido a una contusión en la cadera. "J" no será arriesgado, y desde el cuerpo técnico decidieron que no sume minutos.