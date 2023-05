¿Juega Jimmy Butler HOY en el Juego 3 de Miami Heat vs New York Knicks por los Playoffs de la NBA?

Miami Heat recibirá a los New York Knicks HOY, sábado 6 de mayo, en el Kaseya Center por el Juego 3 de los Playoffs de la NBA. El equipo entrenado por Erik Spoelstra buscará aprovechar la victoria conseguida de visitante y sacar la ventaja en la serie, sin embargo, Jimmy Butler no esta garantizado para este encuentro.

"El Cafetero" es el líder indiscutido en esta post-temporada de los Heat. Fue la gran figura en la serie ante Milwaukee Bucks donde vencieron por 4 a 1, al igual que en el primer juego ante los Knicks, donde fue el máximo anotador del equipo. Sin embargo, no pudo disputar el segundo encuentro y el equipo sintió su ausencia.

¿Juega Jimmy Butler hoy en Miami Heat vs New York Knicks?

Jimmy Butler es duda para hoy en Miami Heat ante New York Knicks, por la molestia en el tobillo que sufrió en el primer juego. El alero se quedó afuera del equipo durante el segundo juego y aun no se encuentra totalmente recuperado de la lesión, por lo que podría no disputar el partido o hacerlo con minutos limitados para no arriesgar.