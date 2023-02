Luka Doncic no jugará hoy en Dallas Mavericks ante Sacramento Kings por la NBA por la temporada regular 2023. Aquí te contamos los detalles.

¿Por qué no juega Luka Doncic hoy en Dallas Mavericks vs Sacramento Kings por la NBA?

Dallas Mavericks jugará ante Sacramento Kings por la NBA en el Golden 1 Center, HOY, viernes 10 de febrero. Será un gran duelo entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Oeste, sin embargo, la franquicia de Texas no contará con su jugador estrella, Luka Doncic. Conoce los detalles de la situación del base de esloveno y a que se debe su ausencia en este encuentro ante Sacramento.

¿Por qué no juega Luka Doncic HOY en Dallas Mavericks vs Sacramento Kings?

Luka Doncic no juega hoy en Dallas Mavericks ante Sacramento Kings porque aun no se recupero de su lesión. El base tiene una contusión en su talón derecho, por lo que no podrá disputar este partido.