¿Juega Nikola Jokic HOY en Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves por los Playoffs de la NBA?

Denver Nuggets visita a Minnesota Timberwolves por el Juego 3 de los Playoffs 2023 de la NBA en el Target Center, HOY, viernes 21 de abril en un duelo clave que puede dejar a los Nuggets 3 - 0 si logran una victoria. La duda en la previa a este cruce, es saber si Nikola Jokic podrá jugar en el conjunto local.

"El Joker" no solo es la estrella de los Nuggets, sino también es uno de los mejores jugadores de la NBA. Es el líder del equipo y lo necesitan para lograr vencer a los Timberwolves en este juego y quedarse a un paso de clasificación.

Nikola Jokic probablemente sea titular hoy en Denver Nuggets ante Minnesota Timberwolves, pese a no estar completamente recuperado de un esguince en la muñeca derecha. El pívot aun no fue confirmado dentro del quinteto inicial que saldrá a la cancha HOY para los Nuggets, pero ya disputó los encuentros previos arrastrando esta lesión y demostró no tener mayores dificultades.