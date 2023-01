¿Juega Stephen Curry en Golden State Warriors vs. Detroit Pistons?

Los Golden State Warriors se enfrentarán HOY, miércoles 4 de enero ante Detroit Pistons en el Chase Center, en un encuentro correspondiente a la temporada regular de la NBA 2022-23. Los de San Francisco buscan extender la buena racha, mientras que los Pistons intentarán una victoria para no quedar tan relegados en la Conferencia Este.

La gran incognita es el estado de salud de Stephen Curry, que si bien en un principio parecía ser una lesión que no lo tendría mucho tiempo fuera de las canchas, con el correr de los días el panorama fue cambiando al punto de que ya no hay certezas de cuando será la vuelta del "Chef".

¿Juega Stephen Curry vs. Detroit Pistons?

Stephen Curry sufrió una subluxasión en su hombro izquierdo de la cual aun no se ha recuperado, por lo que no podrá estar presente en el encuentro de Golden State Warriors frente a Detroit Pistons. El jugador franquicia de San Francisco no tiene una fecha clara para su retorno a las canchas pero se estima que aun estará otro mes sin poder competir.

Curry es uno de los grandes candidatos a participar del Juego de las Estrellas en febrero de 2023, para lo que debería estar en plena forma, sin embargo el cuerpo médico de Golden State Warriors demostró que no tienen intenciones de apresurar la recuperación del base y que esperarán el tiempo necesario para que vuelva a las canchas.