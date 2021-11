En la actualidad son siete los jugadores de Latinoamérica que participan de la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA), con un mexicano (Juan Toscano), tres argentinos (Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro) y tres dominicanos (Al Horford, Karl Anthony Towns y Chris Duarte).

Este último, llegó a la competición elegido en la 13° selección de primera ronda del Draft por Indiana Pacers, y durante este mes de fase regular ha mostrado un rendimiento sobresaliente, a tal punto que compite palmo a palmo para ser candidato al Novato del Año.

Con un promedio de 14.3 puntos y 4.4 rebotes en 32.1 minutos por partido, Duarte ha sido elogiado por varias figuras de larga data en la liga, siendo una de ellas el astro de Brooklyn Nets, Kevin Durant, que lo hizo durante una transmisión especial de NBA League Pass.

El elogio de Kevin Durant a Chris Duarte



Consultado por los ex jugadores Jamal Crawford y Quentin Richardson sobre los jugadores novatos que le han llamado la atención este certamen, el alero respondió que "me gustan muchos de los novatos en esta temporada. Scottie Barnes. Me gusta (Chris) Duarte. Jugamos hace un par de semanas. Me recuerda a los tiradores de la vieja escuela. Es rápido al recibir y tirar".

En ese sentido, Durant recalcó sobre Duarte, nacido hace 24 años en Puerto Plata, de ascendencia dominicana y canadiense, que "él puede tirar de media distancia, también después de par regates, tiene buen tamaño. Me gusta, me gusta mucho".