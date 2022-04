Es un papelón para los estándares de estas estrellas. Kevin Durant y Kyrie Irving quedaron eliminados con los Brooklyn Nets de los NBA Playoffs 2022 tras ser barridos (4 a 0) ante Boston Celtics en la serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Con las expectativas puestas en llegar y ganar las Finales de la NBA, perder de esta manera es un baldazo de agua fría para ellos, sobre todo para un KD que para muchos es un jugador que entra en el top-10 de la historia de la NBA.

Sin embargo, quien se indignó más que nadie, y criticó a Durant, fue Charles Barkley. El ex jugador que hoy es analista en TNT llamó al alero un "Bus Rider", es decir, un jugador que es pasajero de autobús buscando anillo, por su tendencia a unirse o hacer superequipos.

"¡Si no estás conduciendo el autobús, no andes hablando de que eres un campeón!", dijo Chuck en Inside the NBA. Pero, fiel a su estilo, Durant le respondió en las redes sociales con unas fotos en Instagram mostrando que no son tan diferentes después de todo.

Kevin Durant le responde a Charles Barkley

"¿Dónde estaría Chuck sin sus grandes amigos?", puso KD, junto a cuatro fotos en su historia de Instagram. En esas, está el ex jugador en Houston Rockets y Philadelphia 76ers, donde jugó junto a otras grandes estrellas como Hakeem Olajuwon y Julius Erving.