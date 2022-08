Cuando parecía que la cosa se alargaba y los candidatos se amontonaban, la novela del verano en la National Basketball Association (NBA) terminó de manera abrupta. Kevin Durant parece haber arreglado sus asuntos con los Brooklyn Nets, y se quedará para cumplir los cuatro años que le quedan en su contrato.

Sin embargo, la situación de KD dejó el mercado de pases y agentes libres frenados por más de dos meses. Desde su pedido de intercambio, los equipos detuvieron sus movimientos, a la espera de que se resuelva el futuro de la superestrella. Esto afectó a muchos jugadores que hasta hoy no tiene un lugar, como Facundo Campazzo.

Y el que se molestó, fue Patrick Beverley. El jugador de Utah Jazz es sin dudas el "villano de la NBA". Siempre ha sido muy picante tanto dentro como fuera de la cancha. Su agresiva forma de defender saca de quicio a sus rivales y ha hecho que muchos equipos y aficionados lo odien, pero también lo respeten.

Patrick Beverley y Kevin Durant

Beverley fue uno de los que no estuvo contento con el proceso que afectó al resto de la NBA. "Puedes sentarte y no decir nada, pero eso no está bien. Hay tipos con familias aquí que no tienen trabajo por esta mierda de KD. Y estar de un lado para otro no está bien", publicó en Twitter. Durant no se lo tomó a la ligera.

"#BLAMEKD", twitteó. Culpen a KD es la traducción. Demostrando que sintió que fue un ataque hacia él. Beverley rápidamente clarificó que su descontento era con la situación en general. "Quién dijo que estaba hablando de ti. Estoy hablando de cómo se hizo. Ambas partes necesitan mantener eso en privado. Pero anotado", escribió.