En el mundo de la NBA se instaló la narrativa que las grandes estrellas manejan a sus equipos y tienen un voto fundamental, en muchos casos final, a la ahora de decisiones como a cuál jugador traer o que intercambios hacer. ¿Esto pasa en Los Angeles Lakers y Golden State Warriors con LeBron James y Stephen Curry? Kevin Durant responde.

Luego de la estrepitosa eliminación de Brooklyn Nets, fueron barridos en primera ronda por Boston Celtics, Kevin Durant fue señalado como uno de los responsables del fracaso no solo por el bajo nivel en Playoffs, sino por ser, según los medios, uno de los encargados de armar el equipo que no avanzó de ronda en Postemporada NBA.

Al caso de Durant se suma una situación similar con LeBron James y Los Angeles Lakers. Los reportes en la NBA señalaron que ‘El Rey’ fue quien dio el aval para que llegará Russell Westbrook y como el base no rindió, leyendas de la NBA como Earvin Magic Johnson señalaron a Bron de ser el culpable de la no llegada de un refuerzo estelar como DeMar DeRozan.

Stephen Curry no se salvó de la narrativa en el mundo de la NBA que pregona un control casi que total de las estrellas sobre lo que hacen sus equipos, pero… Kevin Durant salió en defensa tanto del ‘Chef’ y LeBron para desmentir que tengan el control total de Golden State Warriors y Los Angeles Lakers, respectivamente.

KD responde si LeBron y Curry tienen el control de lo que hacen Lakers y Warriors en NBA

“Siento que esa es una narrativa que los medios crearon. Ni siquiera creo que LeBron haga eso. Él podría haber aportado o conocer alguna información. Pero él dice: ‘Esto es lo que deberías conseguir’ o ‘eso es lo que deberías conseguir’, no creo que funcione así. He estado cerca de Steph, él no trabaja así. Deja que la gente haga su trabajo. No me corresponde a mí sobrepasar lo que ellos hacen. Solo estoy aquí para apoyar. Si necesitan que envíe un mensaje de texto o llame a alguien que puede venir, por supuesto”, le dijo Kevin Durant a Yahoo Deportes.