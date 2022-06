Cuando Kevin Durant decidió dejar a Golden State Warriors en la temporada NBA 2018-19, la fuerte discusión que tuvo con Draymond Green en 2018 durante un juego contra Los Angeles Clippers empezó a ser uno de los argumentos para instalar la narrativa que KD no se fue de la mejor manera de los Dubs.

Durant y Green aclararon la discusión que por poco termina en golpes, pero uno años más tarde, volvieron a estar en desacuerdo. En esta ocasión, Stephen Curry fue el tema de discusión que llevó a KD a escribir un contundente mensaje: “Desde mi punto de vista, esto es 100% falso”.

Antes que Golden State Warriors saliera campeón de la NBA 2022 se produjo el cruce picante que en Twitter entre Kevin Durant y Draymond Green. ¡Y ahí no paró todo! En las Finales, la figura de los Dubs volvió a recalcar que la ofensiva del equipo de San Francisco pasó, pasa y pasará primero con Curry. Aun en los tiempos que KD estaba en la franquicia.

Durant no fue con rodeos y en el podcast ETCs, del canal de YouTube Boardroom, dejó en claro cómo es su relación con Green tras la discusión por Stephen Curry en la NBA 2022. ¿Ya no son amigos? KD dictó setencia.

Durant reveló cómo es su relación con Green tras la discusión por Curry

“No se trata de atacar al otro. Si yo tengo un problema con alguien, lo manejo fácil y lo hablamos. Draymond y yo no tenemos un problema real, puede que en varias cosas estemos en desacuerdo. No es el punto que la relación haya caído, no lo siento de esa manera. Con ese argumento y es pelea (2018 vs. Clippers) llegó algo de mierda a la relación, pero antes éramos unidos. Éramos hermanos. Después de eso las personas pensaron que había algo de tensión, pero no…Seguimos jugando juntos, ganamos otro campeonato. Jugamos los Olímpicos. Son solo desacuerdos”, reveló Kevin Durant en el podcast ETCs, del canal de YouTube Boardroom.