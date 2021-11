Con un mes de actividad en la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA), una de las estrellas que se ha destapado en materia de rendimiento ha sido el alero Kevin Durant, quien comanda a Brooklyn Nets a un récord positivo de 10 triunfos y cuatro derrotas, quedando segundos en la Conferencia Este.

Y su comienzo de certamen ya alcanza tintes históricos, porque el nacido en Washington DC alcanza un promedio de 29.6 puntos, 8.4 rebotes y 5.1 asistencias por partido, logrando un 63.9 por ciento en tiros de 2, 42.4% en triples, 84% en tiros libres y 67.9% en true shooting, superando lo del pasado certamen.

Sin embargo, hay un detalle que hasta hace poco sólo conocían en el entorno de los Nets, ya que Durant ha estado jugando los últimos partidos arrastrando una lesión en su hombro derecho, y el propio jugador lo reconoció en conferencia de prensa tras la victoria ante Oklahoma City Thunder por 120-96.

Kevin Durant en duda en los Nets vs. Warriors



"El hombro es sólido; siento un poco de dolor aquí y allá, pero jugué, no me metí demasiado en el camino; sigo recibiendo tratamiento y lo tomo día a día", señaló el All-Star que en los últimos cinco encuentros ha lanzado para un 52% o más de efectividad, y ha anotado 20 o más puntos en 14 partidos consecutivos.

Consultado por si la lesión que arrastra Durant lo pone en duda para el juego de este martes, en el Barclays Center ante su ex equipo, Golden State Warriors, el técnico de los Nets, Steve Nash, aseguró que "no creo que sea el tipo de cosas que esperamos que empeoren, él está jugando a través de eso, así que no es terrible".