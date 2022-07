Borracho de copas y de campeonatos. El desfile de campeones de la NBA de los Golden State Warriors fue un verdadero descontrol. Pasó de todo, y uno de los protagonistas fue sin lugar a dudas Klay Thompson. El escolta tuvo una bizarra situación con una mujer.

La franquicia consiguió su cuarto anillo en la liga en las últimas ocho temporada y cementó así su lugar como una de las mejores dinastías de la historia de la NBA. Stephen Curry fue el MVP de las Finales, y Thompson tuvo su exitosa vuelta a las canchas luego de más de dos años.

Klay había sufrido lamentables lesiones consecutivas que lo dejaron sin actividad por un tiempo demasiado largo. A pesar de no volver al máximo nivel que ha mostrado, si fue esencial en la obtención del campeonato de Golden State. Defendiendo de manera espectacular y convirtiendo tiros en momentos claves.

Klay Thompson y su rara declaración

Por eso es que su festejo eufórico es entendible. Tanta era su emoción que durante el desfile del título de Golden State Warriors en la NBA 2022 se tropezó y mandó a una fanática de los Dubs al piso. Luego la ayudó a levantarse del suelo, como buen Warrior.

Tiempo después habló en el podcast The Point Forward, donde volvió a recordar este momento y explicó por qué está agradecido de que haya estado esa fanática. “Simplemente, estoy agradecido de que ella estuviera allí, realmente me dio la mejor asistencia que tuve en semanas, estaba cayéndome", dijo en forma de broma, aunque es cierto que si no la tiraba, seguramente él terminaba en el suelo.