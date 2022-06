La pasaron muy bien. Día de fiesta en Golden State Warriors, quien festejó por las calles de San Francisco, junto a los aficionados, el título de la National Basketball Association (NBA), y uno de los jugadores que mejor se la pasó fue el escolta Klay Thompson.

No sólo camino al desfile de campeones perdió su gorra conmemorativa, mientras navegaba en su bote, sino que además protagonizó una serie de hechos curiosos durante la jornada, desde burlarse de Stephen Curry, bailar como Michael Jackson y hasta botar a una aficionada, donde casi pierde un anillo de campeón.

Pero dentro de toda la locura que vivió durante el día, Thompson tuvo tiempo para acordarse de Memphis Grizzlies, a quien ya había hecho referencia en la conferencia de prensa tras la obtención del título NBA, donde dirigió sus dardos hacia el pivot Jaren Jackson Jr.

El nuevo "dardo" de Klay Thompson a Memphis Grizzlies



Ya en la noche donde conquistaron el título, el Splash Brother manifestó que "hay un jugador de los Grizzlies que twitteó 'Strength in numbers' tras vencernos en temporada regular y me molestó muchísimo. No puedo esperar para retwittear eso. Maldito vagabundo... ¿Vas a burlarte de nosotros? Nunca estuviste aquí antes. Nosotros sí, y estar de nuevo aquí, tomá eso. Tengo memoria como elefante, no me olvido".

En el desfile de campeones de los Warriors en San Francisco, Thompson posteó una imagen en una story de Instagram, donde un fanático portaba una toalla con la famosa frase Strength In Numbers y bajo ella escrito Maldito Vagabundo, mencionando a los Grizzlies en la red social, con emojis de risa. Picante.