El base de Brooklyn Nets es el principal referente de los jugadores que optaron por no inocularse contra el COVID-19, que le valió ausentarse de un tramo importante de la temporada.

Kyrie Irving afirma previo a NBA Playoffs 2022 que hizo 'lo correcto' al no vacunarse contra el Coronavirus

Después de perderse un importante tramo de la temporada en la National Basketball Association (NBA) por su particular decisión de no vacunarse contra el Coronavirus, el base Kyrie Irving está preparado para enfrentar con Brooklyn Nets el comienzo de los Playoffs.

En concreto, el australiano disputó apenas 29 partidos de fase regular, la mayoría de ellos fuera del Barclays Center, siendo clave para que su equipo se mantuviera en puestos de Postemporada, y luego de que se levantara el veto en Nueva York para los no inoculados, lideró la clasificación final a la Fiesta Grande.

Por lo mismo, y de cara al primer juego que tendrán los Nets en NBA Playoffs 2022, este domingo 17 de abril, visitando a Boston Celtics, Irving volvió a referirse a su decisión de no vacunarse contra el COVID-19, dejando en claro que no le importa lo que el mundo piense sobre su postura.

Irving y el jugar los Playoffs sin vacunarse contra el Coronavirus



"Realmente puedo decir que me mantuve firme en lo que creía, lo que quería hacer con mi cuerpo; creo que no debería ser solo un derecho estadounidense, creo que debería ser un derecho humano; no puedo dirigirme a todos, pero a medida que avanzamos en el tiempo, sé que tomé la decisión correcta para mí", afirmó el Uncle Drew.

Además, Kyrie se refirió a los comentarios en su contra durante este tiempo, señalando que "escuché todo, me llamaron con tantos nombres diferentes... Fue parte de mi lucha mirar la temporada, un juego que amo; mi trabajo, ni siquiera puedo seguir llamándolo un juego, es mi trabajo".