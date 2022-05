La actual temporada de la National Basketball Association (NBA) es y fue una muy especial para la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo, porque se cumplieron 75 años desde la creación de la misma. Por eso, se decidió hacer un ránking de jugadores.

Haciendo honor al número de cumpleaños de la organización, la NBA reveló a los mejores 75 jugadores de su historia y obviamente, como en toda lista, hay omisiones. Una de ellas fue la de Kyrie Irving, que para mucha gente fue injustamente dejado afuera.

El actual jugador de Brooklyn Nets quedó eliminado en los Playoffs de la NBA 2022 al ser barrido por Boston Celtics. Sin embargo, eso no define su legado, y en su curriculum sin duda alguna tiene varios reconocimientos que lo podrían haber hecho ingresar en el top.

Entre sus logros, fue el ROY (novato del año), siete veces All-Star, dos veces en equipos All-NBA y lo más importante, campeón de la NBA en Cleveland Cavaliers con la mayor remontada de unas finales. Ahora, finalmente comenta sobre el hecho de no estar en el top-75 de la NBA.

Kyrie Irving opina sobre el top-75 de la NBA

"Estoy acostumbrado a esto desde séptimo grado cuando me llamaban bicho raro y me sentaba solo en la cafetería. No me molesta. Porque en el camino voy a encontrar mi auténtica comunidad que me acepte por mi grandeza”, dijo Kyrie en el podcast Boardroom.