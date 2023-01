Por más polémicas que ha tenido durante su paso por Brooklyn Nets, principalmente fuera de la cancha, cada vez que Kyrie Irving se dedica a jugar, es uno de los mejores bases en la National Basketball Association (NBA).

Su drástica postura sobre la vacunación contra la pandemia del Coronavirus, sumado a su apoyo en redes sociales para consignas antisemitas, han marcado sus cuatro temporadas con la franquicia.

Pero cuando se dedica al baloncesto, hay pocos que pueden igualar a Irving, y en esta última temporada NBA ha quedado más que claro, siendo la máxima figura de los Nets, sin tener a un lesionado Kevin Durant como compañía, algo que quiere seguir teniendo por mucho tiempo más.

Kyrie tiene claro su futuro en Nets



Así lo dio a conocer su representante, Shetellia Riley Irving, en diálogo con Chris Haynes, del Bleacher Report, donde dejó en claro que a su hijastro le interesaría firmar una extensión de contrato, por más que no hayan entablado negociaciones con la institución.

"Me he puesto en contacto con el equipo al respecto. Todavía no hemos tenido ningún conversación importante sobre el tema, pero nuestro deseo es convertir Brooklyn en el hogar de Kyrie firmando la extensión adecuada. Ahora la pelota está en el tejado de los Nets para hacernos saber si su deseo es el mismo", afirmó la agente de Irving.