El final feliz se acerca. La novela de Kyrie Irving va a tener un desenlace como todos los aficionados de Brooklyn Nets lo soñaron: jugando en la temporada NBA 2021-22. ¿Cuándo debutará? Ya hay dos fechas tentativas.

Cuando los analistas expertos sugirieron un intercambio bomba para que Irving saliera de los Nets de manera paradójica el covid-19 le dio una mano para que vuelva a jugar en el equipo de Brooklyn. Kyrie está cerca de debutar en la temporada 2021-22.

Al inicio de la campaña 2021-22, Brooklyn Nets decidió apartar del equipo a Kyrie Irving porque no se había vacunado contra el coronavirus, pero debido al rebrote entre los jugadores de la NBA, el equipo liderado por Kevin Durant tuvo que recurrir al base para que juegue en los partidos como visitante.

Con la certeza que en la ciudad en la que no puede jugar es New York (Nueva York), Shams Charania, periodista del portal The Athletic, dio dos fechas para el regreso de Irving a la NBA con los Nets. Hay que esperar hasta la 2022, pero está cerca.

Kyrie Irving regresaría a la NBA 2021-22 con Brooklyn Nets en enero

“Lo miraría posiblemente regresando el 5 de enero en Indianápolis o el 12 de enero en Chicago”, afirmó Charania sobre el regreso de Kyrie Irving a la temporada NBA 2021-22. LeBron James y Stephen Curry empiezan a temblar porque en la Conferencia Este nacería el máximo candidato al título NBA 2022 con el ‘Big-3’ completo, Kevin Durant, James Harden e Irving, en Brooklyn Nets.