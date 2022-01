Con la lesión de rodilla que sufrió Kevin Durant, la cual lo marginará por un par de semanas, Brooklyn Nets deberá depender en ese lapso de temporada 2021-22 de la NBA de James Harden y el recientemente iniciado en el año, Kyrie Irving, que podrá incluso jugar de local en el Barclays Center, si paga una pequeña multa por juego la franquicia.

De este modo, es una gran oportunidad para ver a los acompañantes de la gran figura que es KD. Momento para qué desarrollen una buena química. En la victoria ante San Antonio Spurs este viernes por 117 a 102, ambos se destacaron y lucieron.

La Barba finalizó con 37 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias para ser el más destacado del encuentro, mientras que su compañero tuvo 24 unidades, 3 rebotes y 4 asistencias, y no necesitó hacer más que eso. Mientras que Irving no se sintió cómodo con su juego en ataque, Harden opinó diferente.

Cuando estaba en el banco, el base contó que sus compañeros lo apoyaron y le dijeron que sea paciente, pero de acuerdo a Uncle Drew en conferencia de prensa tras el partido, Kyrie imitó al escolta que no quería que fuese paciente, sino que todo lo contrario:

James Harden y un aliento para Kyrie Irving

"Estaba tratando de salirme de su camino, y luego fui al banco y sentí que tomé tiros que no era necesarios o que no pude ponerme en mis lugares cómo me hubiese gustado y el banquillo me apoyó como siempre lo hace. Ellos me decían que ya me llegaría el momento. Y luego James simplemente me gritó, no de manera negativa, pero exclamó tipo '¡Ky, agarra la maldita pelota!'", dijo Irving, imitando a su compañero y amigo.