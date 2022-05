Zion Williamson no jugó en toda la temporada NBA con New Orleans Pelicans y ahora confirma qué quiere hacer de su futuro.

Finalizada la temporada de la National Basketball Association (NBA) para los New Orleans Pelicans, la franquicia cambia de foco y ahora se concentra en lo que viene; primero y principal, terminar de solucionar todo lo relacionado con Zion Williamson y su novela.

El equipo no tuvo a su figura en todo el año debido a una fractura en el pie que sufrió en la pretemporada pasada. Muchos rumores hubo sobre el desacuerdo entre Zions y los Pels con respecto a su salud. Finalmente, como el jugador que no se sentía listo, no debutó.

De todas formas, New Orleans tuvo una gran campaña, llegando a los NBA Playoffs 2022, donde le complicaron las cosas al mejor equipo de la temporada regular, Phoenix Suns, llevando la serie a seis partidos y estando muy cerca de forzar el séptimo.

Zion Williamson responde si quiere quedarse

De acuerdo al sitio especializado en contratos, Spotrac, Williamson es elegible para firmar una extensión de contrato de novato este verano que tiene un valor estimado de $186 millones de dólares por cinco años. Incluso con incentivos podría llegar a valer $222.9M.

La pregunta del millón era si se le ofrecía esta propuesta, él aceptaría o no. El joven la respondió. "Por supuesto. No podría firmarlo lo suficientemente rápido", dijo Zion, de acuerdo a Andrew Lopez, periodista de ESPN.