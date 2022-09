Los dioses del básquetbol se pusieron de acuerdo y, a pesar que no pasó por su mente, le pusieron en bandeja de plata la oportunidad para triunfar. Claro está, él también hizo lo suyo con trabajo, dedicación y mucho talento. Emanuel Manu Ginóbili hizo una inesperada confesión de cuando se puso en peligro su llegada a la NBA.

Lo que es para uno, es para uno. Manu Ginóbili pasó a la inmortalidad del mejor básquetbol del mundo a partir del 10 de septiembre de 2022 cuando se llevó a cabo su exaltación al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Sin embargo, las 16 temporadas del argentino en la NBA estuvieron a punto de no ser una realidad.

Ginóbili nació en una familia que respiraba básquetbol. Y como no hacerlo si el primer club de básquet en el que jugó Manu estaba a una cuadra de su casa en Bahía Blanca, Argentina. Los hermanos de la leyenda del deporte argentino jugaban en Bahiense del Norte, el padre era el presidente y, por consiguiente, Emanuel continuó con la tradición familiar.

Considerado como uno de los mejores sextos hombres en la historia de la NBA, el legado de Emanuel Ginóbili queda corto al resumirse en los cuatro títulos que ganó con San Antonio Spurs, las dos selecciones al Juego de Estrellas y los 13.3 puntos que promedió por juego. Desde el inicio la carrera de Manu fue especial y más si el básquetbol nunca fue una elección.

La NBA estuvo en peligro: La confesión de Ginóbili que nadie pensó escuchar

“Siempre digo: nunca elegí el básquet. Nunca tuve el momento de decir: ‘Ah, qué buen deporte, capaz que me gusta más el tenis’. ¡No! Para mi familia jugar al básquet era como ir a la escuela, como comer los domingos en familia. Era una actividad familiar. Íbamos a la escuela, terminaba e íbamos al club. Estaba a una cuadra, era un club de básquet casi exclusivamente en ese momento. Mis hermanos jugaban y mi papá era el presidente. No se me pasó nunca por la cabeza conocer el básquet. Tuve la enorme fortuna que me encantó, tuve las aptitudes físicas y que era competitivo. Una cosa llevó a la otra”, le confesó Manu Ginóbili a Fabricio Oberto en una entrevista exclusiva con Star +, de ESPN.