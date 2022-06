El paso de Kevin Durant por Golden State Warriors dejó heridas sin sanar que la estrella de Brooklyn Nets quiso aclarar luego del título de Stephen Curry y compañía. KD dio unas declaraciones que dieron de qué hablar. ¡No se guardó nada!

Durant empezó por afirmar que no creía que los Warriors de Curry eran una dinastía hasta que ganaron un cuarto título en la NBA y luego se rindió al nivel de Stephen por los 43 puntos que anotó en el Juego 4 de las Finales 2022 contra Boston Celtics.

¿Dijo algo más? ¡Claro que sí! Durant le envió un mensaje a la prensa que instaló la narrativa que Golden State Warriors hubiese podido ganar sin él los campeonatos de la NBA 2017 y 2018. KD dejó en claro que hace parte de la dinastía del equipo de San Francisco de una manera más que significativa.

“Mucha gente, cuando ganó Golden State, se sintió como si regresaran y dijeran: 'Bueno, si ganaron este, podrían haber ganado fácilmente en 2017 y 2018 con alguien que no sea KD’. Pero estoy como: ‘¿Por qué alguien que no sea yo? ¿Por qué solo quieres sacarme del grupo?’ ¿Sabes lo que digo? Será irritante escuchar eso porque solo quiero ver el partido”, dijo Kevin Durant en el podcast ETCs, del canal de YouTube Boardroom.

La advertencia de Durant a quienes piensan que ataca a Curry y Warriors en la NBA

Así como juega en las canchas de la NBA actúa a la hora de declarar. No importa si la interpretación de lo que dice Kevin Durant sobre algún tema lo pone en contra de excompañeros como Stephen Curry. Él se ratificó en su posición de la siguiente manera:

"No voy a estar de acuerdo contigo diciendo que no contribuí a la dinastía. Lo hice. Así que no me importa si te hace sentir que estoy atacando a los Warriors. Siempre voy a ponerme de mi lado. ¿Sabes lo que digo? Porque sentí que contribuí de manera positiva cada segundo que estuve dentro de esa arena, desde la práctica, los tiros, los juegos. No me vas a quitar esto. Siempre lo tendré en alta estima, no importa cómo intentes poner a mis antiguos compañeros de equipo en mi contra, trates de mentir sobre mi nombre y digas que estoy celoso y envidioso de estos tipos”, sostuvo Kevin Durant.