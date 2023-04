El efecto de Kevin Durant en Phoenix Suns ha tenido efectos positivos en el equipo, una escuadra que ha estado en ascenso en la National Basketball Association (NBA) en los últimos años.

Por ello, la adición de un jugador como 'KD' puede llevarlos a un nivel aún más alto al jugar en una organización con cultura ganadora y un núcleo fuerte de cara a concretar grandes cosas en Playoffs.

Ahora, desde el lado del camiseta 35, Durant se beneficia del cambio al mudarse a un escenario totalmente competitivo junto a grandes jugadores que pueden pelear por Las Finales, como Devin Booker, Chris Paul y compañía.

En ese etnido y sabiendo el poderío de la plantilla, Kevin Durant ha enviado una advertencia a toda la NBA en la previa de los Playoffs, los cuales están por definirse muy pronto para conocer los enfrentamientos definitivos.

Mensaje de KD

"Hemos jugado más de 80 juegos, registramos mil minutos de película. Si eres un entrenador de playoffs y no sabes cómo vamos como equipo, no estás preparado para cómo vamos como equipo, entonces no creo que debas tener ese trabajo”, sentenció Durant en rueda de prensa luego de la victoria ante Denver Nuggets.

En dicho partido, 'KD' cargó con el peso ofensivo del equipo e hizo de las suyas sobre la arena del Footprint Center 29 unidades, 4 asistencias y 7 rebotes en 41 miuntos de acción, liderando el triunfo 119-115 sobre Nikola Jokic y compañía.