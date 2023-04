Es un tan fuera de serie que lo primero que hizo luego de una inesperada derrota fue hacerles una advertencia a sus compañeros para empezar a recomponer el camino. LeBron James habló claro y contundente luego de la derrota de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies en los NBA Playoffs 2023.

Antes de iniciar el Juego 2 de la serie por la primera ronda de los Playoffs, Lakers recibió la buena noticia que Ja Morant no iba a jugar. Todo servido para ponerse arriba 2 – 0 en el marcador global, pero el rendimiento fue tan inesperado que llegaron a estar 20 puntos abajo en el marcador y lo máximo que estuvieron en ventaja fue por tres unidades.

¡Y no solo eso! En la derrota contra Memphis Grizzlies del 19 de abril de 2023, Los Angeles Lakers tiró para el 24 por ciento de efectividad en tiros de campo disputados. El peor porcentaje en las últimas 10 temporadas del equipo liderado por LeBron James.

En vísperas al tercer partido de la serie Lakers contra Grizzlies, Earvin Magic Johnson sostuvo que “¡los jugadores de los Lakers fueron suaves, suaves y suaves en el Juego 2! ¡Ese no puede ser el caso en el Juego 3!”. Por su parte, LeBron no dudó en hacerles una advertencia a sus compañeros para el duelo que se disputará el sábado 22 de abril a las 22:00 ET.

La advertencia de LeBron a Davis y todos los Lakers por la derrota vs. Grizzlies

A pesar de tener al lado a un Anthony Davis que venía de anotar solo 13 puntos, LeBron James no dudó en hacerle una advertencia a él y a todos Los Angeles Lakers sobre lo que representa el Juego 3 de la serie contra Memphis Grizzlies de los NBA Playoffs 2023.