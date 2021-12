El refuerzo estelar de Los Angeles Lakers, Russell Westbrook, hizo una confesión que enojará a LeBron James: “Si no ganamos un campeonato también me parece bien”.

No se van a entender, el proyecto fracasará y LeBron James se equivocó en dar el aval, son algunas de las críticas que Los Angeles Lakers reciben a diario por la contratación de Russell Westbrook. El inicio de la temporada NBA 2021-22 les dio la razón, pero Russ tiene algo por decir.

Cuando en los Lakers hay salud y el ‘Big-3’ de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook tiene rodaje la química empieza a llegar. Las tres estrellas NBA tuvieron su mejor juego en el equipo de Los Angeles en la contundente victoria por 117 a 102 sobre Boston Celtics.

Aunque LeBron confesó que aún existen problemas de química con Westbrook, con el pasar de los juegos Russell empieza a entender su función en el equipo. La confianza nunca la ha perdido y el base le envió un mensaje claro y contundente a quienes lo critican.

“La gente nunca ha visto a un jugador como yo antes. Cuando la gente hace cosas que nunca antes se habían hecho, la primera respuesta de la gente es señalar los aspectos negativos de por qué sucedió, cómo sucedió. Y esa es la realidad. Ese es el mundo en el que vivimos. Para mí, es por eso que estoy de acuerdo con sentirme cómodo haciendo las cosas que estoy haciendo por el juego y tratando de ganar y puedo vivir con eso”, le dijo Russell Westbrook a ESPN.

La confesión de Russell Westbrook que enojará a LeBron James en Lakers

Un ejecutivo anónimo de la NBA le dijo a ESPN que Russell Westbrook le acordaba a Allen Iverson porque querían ganar un campeonato, pero en sus términos y con su estilo de juego. Esto a la estrella de Los Angeles Lakers no le gustó e hizo una confesión que enojará a LeBron James: si no gana un título también estará bien para Russ.

“Creo que soy un jugador único en su tipo, respeto a Allen y respeto todo lo que ha hecho por el juego, pero no soy comparable a Allen Iverson de ninguna manera. Es que probablemente he estado - siento, yo mismo - siempre tratando de encajar para hacer lo mejor para el mejoramiento del equipo. Y siempre he hecho eso en mi carrera y continuaré haciéndolo pase lo que pase. Si ganamos un campeonato, genial. Si no lo hacemos, a mí también me parece bien y la vida continúa”, confesó Russell Westbrook.