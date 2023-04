Al mejor estilo de los ‘Bad Boys’ (Chicos Malos) de Detroit Pistons, Memphis Grizzlies se convirtió en uno de los equipos más odiados por sus rivales en la NBA y gran parte de esto ha sido por Dillon Brooks, aquel jugador que le dijo viejo a LeBron James y fue expulsado por darle un golpe bajo a la estrella de Los Angeles Lakers en los Playoffs 2023.

El Juego 3 entre Grizzlies y Lakers empezó con una alta dosis de picante luego del cara a cara que tuvieron LeBron y Brooks en el calentamiento del equipo. Según Dillon, James le recordó la fecha de su cumpleaños luego de las declaraciones en las que lo llamaba viejo. Salto al centro y hora de encontrarse en la cancha.

Dillons Brooks no quiso que LeBron James iniciara un ataque de Los Angeles Lakers con tranquilidad y decidió ir a marcarlo en cancha completa. ¡Pum! Con o sin intención, el jugador de Grizzlies le dio un golpe bajo a ‘El Rey’ y terminó siendo expulsado tras una falta flagrante tipo 2. La NBA ya tomó una decisión al respecto y ahora sería el turno de Memphis Grizzlies.

“Los medios me convirtieron en un villano, los fanáticos me convirtieron en un villano y eso me crea una personalidad completamente diferente. Así que ahora crees que tenía la intención de golpear a LeBron James en las bolas. Estoy jugando baloncesto. Soy un jugador de baloncesto. Entonces, si tenía la intención, y eso es lo que sea que esté en la categoría flagrante 2, si crees que lo hice. Eso significa que piensas que soy ese tipo de persona”, dijo Brooks a los medios de comunicación el 23 de abril de 2023.

La decisión que Grizzlies tomaría con Brooks tras golpear a LeBron James

En la previa al Juego 4 de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies por la primera ronda de los NBA Playoffs 2023, Tim MacMahon, periodista de ESPN, sostuvo que “ya intentaron dejar atrás a Dillon Brooks. No sé si Dillon Brooks estará en este equipo después de esta serie. Lanzaron cuatro selecciones a los Nets tratando de obtener a Mikal Bridges. Realmente no pudieron involucrar a los Raptors en conversaciones serias, pero habrían renunciado a algunas selecciones para obtener a OG Anunoby. Intentaron dejar Dillon Brooks ya”. ¿La decisión sería no continuar con el compañero de Ja Morant tras el golpe a LeBron James? El misterio se resolvería en la próxima temporada, ya que Brooks se convierte en agente libre.