Nunca se le vio así y tenía toda la razón. LeBron James estalló en el final del tiempo regular del juego Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics, ya que no le cobraron una falta clara y evidente que le hubiese dado la oportunidad de ganar el partido. Ya se tomó una decisión con ‘El Rey’ tras el escándalo que se vivió en la jornada NBA del 28 de enero del 2023.

Hicieron lo mismo con Anthony Davis. LeBron sintió la presión de estar con Lakers en las últimas posiciones de la Conferencia Oeste y cuando no pudo definir el juego contra Celtics tuvo una reacción que llegó a más de 7.5 millones de reproducciones en Twitter. ‘El Rey’ estalló de la furia.

Mientras se conocía que la NBA admitió que los árbitros se equivocaron al no cobrar la falta que hubiera terminado en la victoria de Los Angeles Lakers contra Boston Celtics, LeBron James fue claro y contundente en Twitter: “¡¡¡Esta me dolió mucho!!! No entiendo”.

Los Lakers tienen marca de 23 victorias y 27 derrotas hasta el inicio de la jornada NBA del 30 de enero y, cuando se pensaba que lo mejor era jugar cuanto antes para olvidar el escándalo que vivieron contra Celtics, el equipo de Los Ángeles tomó una decisión sobre LeBron James y Anthony Davis.

La decisión que Lakers tomó con LeBron tras el escándalo contra Celtics

Luego del escandaloso final que vivió contra Boston Celtics, Los Angeles Lakers decidió que ni LeBron James, ni Anthony Davis jueguen contra Brooklyn Nets el lunes 30 de enero a las 19:30 ET. ¿El motivo? Según el reporte médico oficial del equipo, ‘El Rey’ tiene un dolor en el tobillo izquierdo y ‘La Ceja’ una lesión por estrés en el pie derecho.