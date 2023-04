Draymond Green fue suspendido por la NBA en los Playoffs 2023 y a Stephen Curry no le gustó la sanción, pero el entrenador de Golden State Warriors tomó una decisión sorpresa.

La decisión sorpresa del entrenador de Warriors con Green tras la suspensión que no le gustó a Curry

Golden State Warriors recibió un duro golpe en los Playoffs 2023 cuando se enteró que Draymond Green fue suspendió para el Juego 3 de la serie contra Sacramento Kings. Sin embargo, Stephen Curry y compañía lograron una contundente victoria en el tercer parido y cuando la hinchada de los Dubs esperaba el regreso del ala-pívot, Steve Kerr tomó una decisión sorpresa.

A pesar de no contar con los dos mejores defensores del equipo, Gary Payton II y Green, los Warriors lograron vencer a 114 a 97 puntos a los Kings en el Juego 3. Mantuvieron al rival en menos de 100 unidades y permitieron tan solo 38 puntos en la pintura. Este fue uno de los motivos para la inesperada decisión del entrenador de Golden State con Green.

Cuando terminó el triunfo de Golden State Warriors contra Sacramento Kings del 20 de abril de 2023, Stephen Curry dejó en claro lo que pensaba de la suspensión de Draymond Green: “Ellos dijeron que Draymond tenía historia, pues nosotros también. Sabemos cómo recuperarnos”. La molestia y el mensaje para la NBA fue más que claro.

La decisión sorpresa de Kerr con Green tras la suspensión de la NBA

La energía, intensidad y despliegue que mostraron Jordan Poole, Kevon Looney, Klay Thompson, Andrew Wiggins y Stephen Curry, como quinteto titular fue tal que Steve Kerr tomó la decisión que vuelvan a ser los titulares para el cuarto partido entre Golden State Warriors y Sacramento Kings de los NBA Playoffs 2023. Por aquí viene la determinación sobre Green.

Según informó Shams Charania, del portal The Atheltic, la decisión que tomó Steve Kerr con Draymond Green fue que saliera desde la banca en el Juego 4 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings. La sugerencia que el cuatro veces campeón de la NBA no iniciara como titular fue en parte del mismo Green luego de tener una conversación con el entrenador de Stephen Curry y compañía.