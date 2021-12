A la vibrante y emocionante narrativa de la temporada NBA 2021-22 le hace falta un integrante de lujo que, como sus protagonistas lo dijeron, van a generar horas de terror en la liga. El ‘Big-3’ de Brooklyn Nets está cada vez más cerca de regresar.

Mientras que Stephen Curry y Golden State Warriors no paran de ganar y dar espectáculo en la cima de la Conferencia Oeste, LeBron James y Los Angeles Lakers están en una crisis que los tiene en los últimos puestos para clasificar a Playoffs. A ninguno de los dos equipos les convienen que el ‘Big-3’ de los Nets empiece a sumar minutos.

En una hipotética final contra Warriors y Lakers, Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving necesitaran un buen tiempo en cancha, solo han jugado 14 juegos juntos, si quieren llegar a competirle a un Curry o LeBron encendidos.

Según dio a conocer ESPN en el juego de Navidad entre Lakers y Nets, Kevin Durant regresaría el 27 de diciembre contra Los Angeles Clippers luego estar en protocolos covid-19. Solo faltaría un integrante del ‘Big-3’ para que se dé el tan esperado debut en la temporada 2021-22.

¿Cuándo debutaría el ‘Big-3’ de Brooklyn Nets en la NBA 2021-22?

Debido a que Kyrie Irving solo puede jugar en condición de visitante, no se ha vacunado contra el coronavirus, la fecha que planteó ESPN para que debuté el ‘Big-3’ de Brooklyn Nets sería el miércoles 5 de enero vs. Indiana Pacers a las 19:30 ET. Empieza a temblar LeBron James, Stephen Curry y compañía.