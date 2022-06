A pesar de que el momento que viven Los Angeles Lakers en la National Basketball Association (NBA) no es el mejor, todavía se benefician de ser una de las franquicias más populares y de tener a una leyenda viva y activa entre sus filas: LeBron James.

La temporada 2021-22 fue una que generó mucha decepción en los fanáticos del equipo. La llegada de Russell Westbrook generó expectativas que nunca fueron alcanzadas. Ahora, James y Anthony Davis podrían despedirse de Russ para que llegue Kyrie Irving.

Sin embargo, no es el único que elegiría al equipo angelino a cambio de menos dinero. Otro que también podría llegar a hacer eso es uno que llegó para la campaña pasada, y fue una de las pocas cosas positivas que tuvo la franquicia. Fue el escolta titular y se ganó el puesto con tiempo y buen nivel.

Malik Monk se quedaría en Lakers

“Es posible que los Lakers no puedan pagarme tanto como quiero, pero podría estar mucho más cómodo como Laker que ir a cualquier otro equipo que me pague $5 millones de dólares más”, le dijo Malik Monk a Jovan Buha, de The Athletic.

Monk vino de Charlotte Hornets tras un comienzo de carrera difícil. Comenzó como sexto hombre y se ganó la titularidad por mantener un gran nivel. Terminó con promedio de 13.8 puntos, 3.4 rebotes, 2.9 asistencias y un 39.1% de efectividad en tiros de triple.