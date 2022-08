En la Postemporada de la NBA 2022 se vivió una de las series más picantes del último tiempo entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. Dos expulsados, una lesión de gravedad y mucho ‘trash talking’ (charla basura) crearon una nueva rivalidad entre los equipos liderados por Stephen Curry y Ja Morant.

Durante la serie de semifinales que terminaron ganando los Warriors por 4-2, Morant provocó a Curry con un “nos vamos a divertir”, Green les levantó el dedo medio a los hinchas de Memphis y Gary Payton II terminó con una fractura en el codo izquierdo por una falta que le cometió Dillon Brooks.

Ja Morant confesó que tanto Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green le dijeron que se volverían a encontrar en los Playoffs y “será muy divertido en los años venideros”. Memphis Grizzlies se ganó el respeto de Golden State Warriors y un compañero estelar del ‘Chef’ ya les advirtió que lo que sigue en la NBA será aún más difícil.

“Son jóvenes y no sé qué tan grandes son estos momentos. Ahora, hablar mierda con el equipo que ganó un campeonato después de que te ganaron después de ganar un campeonato es un nivel completamente diferente de olvido. No se puede olvidar mucho más que eso. Y yo piensa por ellos, ahora se espera que hagas eso. Ahora se espera que ganes estos juegos. Y no es tan fácil cuando los equipos vienen por ti. Así que creo que ahora van a para obtener su verificación de la realidad”, dijo Green sobre Memphis Grizzlies en el podcast ‘El viejo y los tres’.

La frase de una estrella de Warriors que Morant y Grizzlies usan como motivación en la NBA

La cuenta de Twitter 929 ESPN reveló que Memphis Grizzlies tiene en la zona de hacer pesas una frase de Draymond Green. “Van a obtener su verificación de la realidad”, son las palabras del compañero estelar de Stephen Curry que Ja Morant y compañía utilizan para motivarse de cara a la temporada NBA 2022-23.