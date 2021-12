No se puede creer: La increíble racha que Curry y los Warriors cortaron en su derrota ante los Suns

Ya no son los más temidos de la liga, no más. La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) tiene un nuevo líder general. Sigue siendo de la Conferencia Oeste, pero no son los Golden State Warriors, sino que son los Phoenix Suns.

Si, los Suns vencieron a los Warriors este martes por la noche por 104 a 96 y dieron un golpazo en la mesa. Ahora, con récord de 18-3, son el mejor equipo de la liga, mientras que GSW están segundos con el mismo número de triunfos y derrotas, pero con el mano a mano perdido.

Sin embargo, hubo varias cosas que pasaron en este juego. Por ejemplo, una de ellas es que se mantuvo el invicto que vienen cosechando los de Devin Booker y Chris Paul, que llegó ya a 17 juegos. Pero también, se rompió una racha histórica que tenían los de San Francisco.

La racha que se le terminó a Golden State Warriors

A Stephen Curry y compañía les fue muy mal ofensivamente. Steph, tuvo tal vez su peor juego ofensivo de su carrera, mientras que el equipo entero no llegó a los 100 puntos, algo que venían manteniendo en racha hace 43 cotejos.

Ahora que los dirigidos por Steve Kerr no tienen más ese gran hilo de juegos en su haber, el equipo con más partidos consecutivos con 100 o más puntos pasó a ser Miami Heat, que solo tiene 11. Una diferencia abismal que hace la derrota, un poco más dolorosa.