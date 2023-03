Luego del partidazo que tuvo Anthony Davis en el triunfo con récord vs. New Orleans Pelicans sin LeBron James, Los Angeles Lakers tomó una inesperada decisión en la NBA.

Los Angeles Lakers no podía darse el lujo de tener dos derrotas consecutivas por lo apretada que está la tabla de posiciones en la Conferencia Oeste. Y Anthony Davis tampoco estaba en la disponibilidad de tener dos malos juegos seguidos en el contexto que no contaban con LeBron James para enfrentar a New Orleans Pelicans en la temporada NBA 2022-23.

Davis venía de registrar 17 puntos y 16 rebotes en la derrota contra New York Knicks del 12 de marzo de 2023. ‘La Ceja’ no dudó en considerarse el culpable de la caída que les puso presión a los Lakers para el partido contra Pelicans. “Jugué terrible. No pude encontrar mi tiro: tiros libres, bandejas, todo. Los muchachos hicieron su trabajo. Yo no hice mi trabajo esta noche”, sentenció AD.

Hora de pasar la página. Los Angeles Lakers salió a imponer condiciones en el estadio Smoothie King Center, no dejó que New Orleans Pelicans tomara el liderato en ningún momento de la victoria 123 a 108 puntos y la gran figura fue Anthony Davis al reportarse con 35 unidades y 17 rebotes.

“El último juego, todos hicieron su trabajo excepto yo y eso dependía de mí. Quería salir y asegurarme de volver a mí mismo, recuperar el ritmo”, le dijo Davis al canal Spectrum luego del triunfo de Lakers contra Pelicans, pero... El ritmo solo lo recuperó, por ahora, durante un partido por la decisión que tomó el equipo de Los Ángeles.

La inesperada decisión de Lakers con Davis tras el partidazo sin LeBron

Según lo confirmó el mismo entrenador Darvin Ham, Los Angeles Lakers tomó la decisión que Anthony Davis no juegue el partido contra Houston Rockets del miércoles 15 de marzo a las 20:00 ET, tras el triunfo con récord de triples frente a New Orleans Pelicans. ¿El motivo? Se sigue la recomendación del departamento médico para que ‘La Ceja’ no dispute juegos consecutivos en vísperas que no recaiga en la lesión por estrés que tiene en el pie derecho.