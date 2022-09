En un nuevo episodio de The Shop, programa que produce LeBron James, Kyrie Irving habló de la jugada que asombró al jugador de Los Angeles Lakers.

Uno de los mejores equipos de los últimos años. A pesar de chocarse siempre con los Golden State Warriors en las Finales de la NBA, los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Kyrie Irving quedarán para la historia. Una de las jugadas del base en esos duelos todavía está en la cabeza de El Rey.

No es nada fácil que dos equipos lleguen tantas veces consecutivas a las Finales. Sin embargo, con Stephen Curry de un lado, y James del otro, eso pasó entre Dubs y Cavs. Entre las temporadas de 2014-15 y la de 2017-18, el saldo fue de 3 a 1 para los californianos.

Sin embargo, la serie más memorable, la de 2016, la ganaron LeBron y Kyrie. En ella, el equipo tuvo un 3-1 de desventaja y fue el primero en remontarlo en la historia de las Finales. Y lo hicieron ante los Warriors que habían tenido el mejor récord de temporada regular de la historia.

En el séptimo juego, donde ocurrieron las dos famosas jugadas del final (el tapón de Bron y el triple de Irving), Maverick Carter, amigo del nacido en Ohio, le reveló a Uncle Drew cuál es la jugada de la que los dos siguen hablando hasta el día de hoy.

La jugada de Irving que impresionó a James

"Hay un tiro específico del que Bron y o hablamos, que vos encestaste", le dijo Carter. "¿La flotadora con la mano zurda?", le preguntó Irving. "Con el ángulo, no podía creer, no que lo metieras, pero que lo pudieras incluso hacer. Nadie en la historia de este juego pensaría que eso era una opción", le dijo Mav en el programa que produce junto a LeBron, The Shop, en Uninterrupted.