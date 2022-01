En el juego Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans, el Giannis Antetokounmpo de los Dubs enloqueció a Stephen Curry y Klay Thompson con una gran jugada en la NBA 2021-22.

Si se creía que no había otra forma que encestar un triple imposible para que Stephen Curry diera espectáculo en la NBA, se está equivocado. ‘El Chef’ también tiene su show cuando no juega y va a la banca, por lo que no dudó en enloquecerse con una imperdible reacción frente a una jugada del Giannis Antetokounmpo de los Dubs.

Curry no jugó en la derrota de los Warriors con New Orleans Pelicans del jueves 6 de enero por un golpe en la rodilla izquierda, pero eso no quiso decir que no dio de qué hablar. Stephen se rindió frente a la persistencia del novato de Golden State que comparan con Antetokounmpo.

Monte Poole, periodista de NBC Sports, comparó a Jonathan Kuminga con Giannis Antetokounmpo, no solo por el hecho que ambos jugadores llegaron a la NBA a los 18 años. Los dos basquetbolistas arribaron a la liga como prospectos delgados y atléticos con características de juego muy similares: atletismo fantástico, tiro deficiente, habilidades innatas con potencial a desarrollar y una ferocidad explosiva para atacar el aro.

Hecha la comparación llegó el momento de enloquecer a Stephen Curry. Kuminga aplicó el adagio que pregona insistir, persistir y no desistir, al intentar cinco veces seguidas anotar dos puntos hasta que tuvo éxito. Jonathan hizo vibrar al ‘Chef', Klay Thompson y los demás compañeros de Golden State Warriors.

Video: La jugada de Jonathan Kuminga que enloqueció a Curry y Thompson en la NBA

Transcurría el segundo cuarto del juego contra New Orleans Pelicans del 6 de enero cuando Jonathan Kuminga penetró en la pintura y lanzó el balón que fue devuelto por el aro, volvió a intentar el tiro y obtuvo el mismo resultado por cuatro veces más hasta que anotó dos puntos mientras luchaba con tres rivales. Stephen Curry, Klay Thompson y todo Golden State Warriors enloquecieron en 3, 2, 1…