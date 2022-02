Dice el adagio popular que en la guerra y en el amor todo se vale… Al pie de la letra lo cumplieron Stephen Curry y Golden State Warriors contra LeBron James y Los Angeles Lakers porque para ganar la ‘guerra’ deportiva que tuvieron en un auténtico juegazo NBA utilizaron una jugada polémica. ¿Juego sucio?

Todo se la vale para ganar. Tras una gran actuación de Klay Thompson en el último cuarto, 16 puntos, 6 de 10 tiros de campo y 3 de 4 triples, los Warriors llegaron con ventaja de tres unidades (117 a 114) a falta de 7.3 segundos para el final del partido. Los Lakers iban a intentar lo imposible.

¿Ganar con una buena defensa e impedir el triple y en últimas regalar dos puntos? ¡No! Nada que ver. Steve Kerr, entrenador de Golden State Warriors, apeló a la lógica y diseñó una jugada que consistía en cometer falta apenas un jugador de Los Angeles Lakers tomara el balón. ¿Juego sucio?

Malik Monk recibió el balón de Russell Westbrook y Gary Payton II no pudo hacer falta. La pelota llegó a LeBron James, quien no lo pensó dos veces y lanzó triple. ¡Sonaron los silbatos! Y pasó lo que menos esperaban los Warriors por no querer ganar con la defensa.

La jugada polémica de Stephen Curry a LeBron James para que Warriors le gane a Lakers

Stephen Curry le cometió una falta a LeBron James antes que ‘El Rey’ estuviera en la mecánica de tiro, pero, aun así, los árbitros le dieron tres tiros libres a Los Angeles Lakers. Bron falló dos disparos (uno a propósito) y la victoria final fue para Golden State Warios con… ¿Juego sucio?