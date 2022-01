En las últimas tres temporadas, Kevin Durant no pudo jugar en el All-Star Game por una ‘maldición’ en la NBA.

Otra vez no: La ‘maldición’ que tiene Kevin Durant con el NBA All-Star Game

El Juego de Estrellas de la NBA 2022 está cada vez más cerca y cuando parecía que Kevin Durant rompería una ‘maldición’ que tiene con el All-Star Game, la historia se repite por tercer año consecutivo. La estrella de Brooklyn Nets se lesionó y estaría ausente un largo periodo de incapacidad.

Los Nets se empezaban a ilusionar con el ‘Big-3’ de Durant, James Harden y Kyrie Irving tras el regreso del base a la NBA 2021-22 para jugar en condición de visitante, ya que no se ha vacunado contra conronavirus, pero una vez más volverán a estar incompletos.

En el juego Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans se vivieron segundos de tensión e incertidumbre porque un compañero de KD, Bruce Brown, le cayó sin intención en la rodilla izquierda. Durant no pudo seguir en el partido y ya se confirmó la gravedad de la lesión que sufrió.

Sin tener confirmación del grado del esguince colateral medial que tuvo Kevin Durant en la rodilla izquierda, la incapacidad podría ser de 3 a 8 semanas y estaría prácticamente descartado para el NBA All-Star Game 2022. La ‘maldición’ del Juego de Estrellas para KD continúa.

Kevin Durant no pudo jugar el NBA All-Star Game 2020 porque estaba en la recuperación de la rotura del tendón de Aquiles derecho. Luego, para el Juego de Estrellas 2021 fue elegido como capitán, pero no pudo participar porque se lesionó el tendón de la corva izquierdo el 13 de febrero de 2021. Para el All-Star Game 2022 (20 de febrero), KD era uno de los titulares indiscutidos, sin embargo, una nueva lesión lo tiene casi que descartado.