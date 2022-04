Al inicio de la temporada NBA 2021-22, Los Angeles Lakers puso a temblar a toda la liga con el Big-3 que formaron con LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis. Incluso, las casas de apuestas los daban como el segundo candidato a ganar el título 2022 solo por detrás de Brooklyn Nets. El experimento no funcionó…

Los Lakers solo tienen dos escenarios posibles para clasificar al Play-In desde la décima posición y, lo peor de todo, es que dependen de San Antonio Spurs. Cuando todo apunta que será la primera y única temporada de Westbrook en el equipo de Los Angeles, Earvin Magic Johnson apareció con una polémica propuesta para el Big-3.

Las lesiones de LeBron James y Anthony Davis han hecho que el Big-3 de los Lakers solo haya jugado 21 juegos hasta el partido contra Phoenix Suns del 5 de abril de 2022. Magic quiere verlos una temporada más por la principal razón que el equipo de Los Angeles no debe sumar una elección de primera ronda para salir de Russell Westbrook.

Según Magic Johnson, Westbrook no ha sido el principal responsable del fracaso de Los Angeles Lakers versión 2021-22. Lo que de verdad molestó a la leyenda del equipo californiano es que los jugadores no dieron el 150 por ciento en la cancha. El cinco veces campeón de la NBA le daría una oportunidad más al Big-3 de LeBron, Russell y Davis.

La polémica propuesta de Magic Johnson para el Big-3 de Lakers

“Creo que tienen que traerlo de vuelta. Ese es el número uno porque no puedes adjuntar una selección de primera ronda a Westbrook e intentar sacarlo, ¿verdad? De hecho, jugó mucho mejor las últimas tres semanas, por lo que creo que AD tiene razón, la salud jugó un papel importante, pero la otra parte, jugamos mal baloncesto, y los jugadores no encajaban, y no lo hicimos”, afirmó Magic Johnson en el programa Get Up (Levantate), de ESPN, sobre el Big-3 de LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook en Los Angeles Lakers.