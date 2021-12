Todos los jugadores que llegan a la National Basketball Association (NBA) buscan ser la mejor versión de ellos mismos, y para eso deben entrenar duro, como lo hizo en su momento LeBron James, o también el gran Kobe Bryant. Por eso, una promesa busca seguirle los pasos a los dos.

Kobe fue conocido por su ética de trabajo, por su determinación para ser siempre el mejor, y por su "Mamba Mentality" que marcó una generación. LeBron también trabajó duro y se sabe que el jugador de Los Angeles Lakers gasta fortunas para mantenerse sano y así jugar más tiempo.

Los Houston Rockets son un equipo con mucho futuro, lleno de jóvenes que parecen ser muy prometedores. Uno de ellos es Alpren Sengun. El novato de 19 años fue el pick 16 del Draft y mostró muchas condiciones, aunque todavía sea un producto en desarrollo.

El turco promedia 9.1 puntos, 4.7 rebotes y 2.7 asistencias, números aceptables para 18.6 minutos por juego. Sin embargo, él sabe que tiene espacio para mejorar y desea hacerlo siguiendo los pasos de Byrant y James, que entrenaron con la leyenda de los Rockets, Hakeem Olajuwon, y usaron sus movimientos para triunfar.

Hakeem Olajuwon la clave del éxito

En una reciente entrevista con The Athletic, Sengun compartió su deseo de trabajar con Olajuwon para desarrollar su talento. "Trabajé en un equipo joven en Turquía. Miraba mucho. Cuando miro, aprendo rápido y también me ayuda mucho. Pero también me gustaría entrenar con Hakeem Olajuwon sobre esto. Lo haremos en el futuro. Él dijo 'Te enseñaré algunos movimientos'. Es bueno para mí, estoy esperando".