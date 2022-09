Siempre se generan discusiones en el baloncesto, y sobre todo en la National Basketball Association (NBA). Pero ninguna es tan frecuente como la pelea por el título de mejor jugador de la historia de la liga o GOAT que LeBron James disputa con Michael Jordan. El Rey puede ser más que MJ sin necesidad de superarlo en anillos, de acuerdo a un exjugador.

No hay premio más relevante en la NBA que ganar el título, por eso se le pone tanta importancia a la hora de comparar jugadores. En ese sentido, la leyenda de Chicago Bulls tiene la ventaja contra el actual jugador de Los Angeles Lakers.

Jordan es famoso por haber conseguido sus seis campeonatos sin haber perdido en ninguna de las ocasiones que llegó a las Finales. Del otro lado, James tiene un récord perdedor de 4-6 en esta instancia, pero llegó más veces. ¿Qué vale más?

Robert Horry es un exjugador de la NBA que fue siete veces campeón con diferentes equipos. En una entrevista que le otorgó a TMZ hace un par de años, explicó por qué no cree que deban tener tanto valor los anillos cuando le preguntaron si LeBron sería el GOAT una vez que pase a MJ en títulos.

LeBron mejor que Jordan, ¿por qué?

"No, porque eso no significa nada... Eso no significa nada. Por eso es un deporte de equipo... Miden a los grandes jugadores por el número de campeonatos que ganan cuando eso es lo más estúpido. Eso es como decir que Karl Malone y Charles Barkley no son grandes jugadores. Todos estos otros idiotas que no juegan al baloncesto y que nunca han jugado al baloncesto quieren juzgar la grandeza de un tipo por su número de campeonatos. Son idiotas".