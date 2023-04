Se tomó la cabeza y no lo podía creer. Golden State Warriors tenía lista la victoria contra Sacramento Kings en el Juego 4 de la serie de primera ronda de los NBA Playoffs 2023, pero llegó un insólito error de Stephen Curry, y la reacción de Steve Kerr se hizo viral en 3, 2, 1...

¡A los hechos! Los Warriors ganaban por cinco puntos y tenían la posesión del balón con 42.4 segundos por jugar en el último cuarto. El balón fue a las manos de Curry y la afición de Golden State empezaba a celebrar el triunfo hasta que sonaron los silbatos de los árbitros. ¿Qué pasó?

Stephen Curry pidió un tiempo fuera sin acordarse que Golden State Warriors ya no tenía debido al desafío que perdieron. Se cometió el grave error. A Sacramento Kings le dieron un tiro libre y la posesión de la pelota para ponerse a un punto tras un triplazo de De’Aaron Fox.

Bajo la premisa que el entrenador asume los errores de sus jugadores, Steve Kerr sostuvo que “fue 100 por ciento mi culpa (…) Tomamos el desafío y cuando no fue exitoso está en mi decirles a los muchachos que no teníamos tiempos fuera. No se los dije y Steph no estaba al tanto”. Sin embargo, las cámaras captaron la reacción del entrenador de Warriors cuando Curry puso en peligro el triunfo de los Dubs por 126 a 125 puntos.

La reacción de Kerr error de Curry que llegó a más de 280.000 reproducciones

Luego de que Stephen Curry también asumiera la responsabilidad en el error que deben corregir para el Juego 5 contra Sacramento Kings del miércoles 26 de abril a las 22:00 ET, la reacción de Steve Kerr al grave error de la estrella de Golden State Warriors no paró de generar vistas en Twitter y en menos de 24 horas superó las 280.000 reproducciones. Menos mal ganaron... ¡Video!