Una vez más, y en los NBA Playoffs 2023, el que volvió a demostrar su grandeza fue LeBron James. Se lució en el juego de Los Angeles Lakers con una histórica actuación que jamás se le había visto.

La serie de primera ronda de la Conferencia Oeste ante Memphis Grizzlies ha estado muy apretada, pero la victoria angelina los puso 3 a 1 y la gran figura fue el nacido en Akron, Ohio.

James fue fundamental en el último cuarto y tiempo extra, anotando la canasta que forzó el overtime y también la que acabó por liquidar el partido. Así, logró una estadística inédita en su carrera.

Por primera vez consiguió un doble-doble con más de 20 puntos (22) y 20 rebotes. Además, sumo 7 asistencias y dos tapones. En conferencia de prensa, admitió que se sorprendió al haber hecho esto:

La reacción de LeBron James

"Sip", contestó James cuando le preguntaron si alguna vez se sorprende de sí mismo. “Cuando mis compañeros me dijeron que tuve 20 y 20, no tenía idea. Es la primera vez que lo hago en mi carrera. He hecho cosas muy buenas, nunca he tenido 20 y 20 antes, así que… eso fue genial, supongo”, expresó.