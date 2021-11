El mundo de la NBA vivió un escándalo poco habitual en el mejor baloncesto del planeta. En el juego Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons, un golpe de LeBron James a Isaiah Stewart desató una batalla campal en el estadio Little Caesars Arena.

LeBron estaba en el ojo del huracán por la intencionalidad que tuvo al golpear en la cara a Stewart y, aunque se instaló el rumor que no sería sancionado, la NBA se apegó al reglamento y sancionó tanto a James por el golpe que dejó sangrando a Stewart como al jugador de los Pistons por intentar pelearse a toda costa con 'El Rey'.

¿Injustos los castigos? Luego de confirmarse la gravedad del golpe de LeBron James hacia Isaiah Stewart llegaron las consecuencias más graves. La NBA decidió suspender por dos juegos al jugador de Detroit Pistons debido a que intensificó un altercado en la cancha con la persecución reiterativa y agresiva de manera antideportiva.

En el caso de Los Angeles Lakers la noticia no fue buena porque no podrán contar con LeBron James para el juego contra New York Knicks de este miércoles 23 de noviembre a las 19:30 ET. La sanción a ‘El Rey’ fue de un juego de suspensión.

La sanción a LeBron James que le impide alcanzar a Michael Jordan

Debido a que LeBron James no podrá jugar el juego Lakers vs. Knicks del miércoles 23 de noviembre, ‘El Rey’ se mantiene como el tercer jugador con mejor promedio de puntos por juego (28.1) en el estadio Madison Square Garden (mínimo 15 juegos) y, por ahora, no puede alcanzar a Michael Jordan y Kobe Bryant en esta estadística.