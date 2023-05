La temperatura empieza a subir y se siente la tensión porque el espectáculo está garantizado. Los Angeles Lakers juega contra Golden State Warriors en las semifinales de los NBA Playoffs 2023 y una teoría que sacude la serie salió a la luz: LeBron James le tiene algo de miedo a Stephen Curry.

¡Oh, oh! Los Lakers llegan con más descanso al vencer a Memphis Grizzlies en seis juegos, pero Warriors tendrá la ventaja como local, juega el quinto y séptimo parido en el estadio Chase Center en el caso de ser necesario, para la serie de semifinales. LeBron se enfrentará a un viejo conocido como lo es Curry.

Los números lo confirman. De no ser porque Golden State Warriors y Stephen Curry se cruzaron en el camino de LeBron James y le ganaron tres de las 10 Finales NBA que lleva hasta la temporada 2022-23, ‘El Rey’ tendría más de cuatro campeonatos en su carrera. Y ahí no para el dominio de Steph.

En el cara a cara Curry vs. LeBron en la historia de los Playoffs de la NBA, la estrella de los Warriors tiene una ventaja de tres series ganadas contra una perdida. Todos estos enfrentamientos se dieron en las Finales y, por ese historial positivo a favor de ‘El Chef’, Stephen A. Smith, de ESPN, se animó a plantear la teoría que revoluciona la serie Lakers contra Warriors de la Postemporada 2023.

La teoría que sacude Lakers vs. Warriors: ‘LeBron le tiene miedo a Curry’

“Sospecho que (LeBron) le tiene un nivel saludable de miedo a Steph Curry. Déjame decirte algo. Está justificado. Está justificado. No lo estoy insultando. Demonios, si no estuviera apoyando a los Golden State Warriors, sería sagrado para Steph. ¿Quién no le tiene miedo a Steph? ¿Quién no está muerto de miedo de Steph Curry? Quiero decir que infunde miedo en todos (…) ¿Quién ha sufrido eso más que LeBron James? LeBron James ha jugado contra 10 equipos diferentes en el transcurso de su ilustre carrera en la Postemporada, solo tiene un récord perdedor contra dos de ellos en una serie. San Antonio Spurs, Golden State Warriors, 1-2 contra San Antonio, 1-3 contra Golden State Warriors", dijo Stephen A. Smith en el programa ‘First Take’ (Primera Toma), de ESPN.