Los Angeles Clippers han sobrevivido de manera aceptable durante la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) sin Kawhi Leonard y en los últimos juegos, sin Paul George. Pero mientras el último volverá más temprano que tarde, las noticias buenas llegaron por el primero.

En estos momentos, los Clippers tienen récord de 19-21 y se encuentran novenos en la Conferencia Oeste. Un gran comienzo si se considera que nunca tuvieron a Leonard y George todavía no vuelve tras su lesión en el codo derecho. Con ambos en cancha, son candidatos a todo.

The Klaw se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha ante Utah Jazz en el cuatro juego de la segunda ronda de los Playofffs de la temporada pasada. Se sometió a cirugía en julio y desde entonces no ha jugado, y aunque se creía que no volvería para la actual campaña, nuevas noticias indican lo contrario.

Kawhi Leonard estará de regreso en NBA 2021-22

Los dirigidos por Tyronn Lue podrían recibir una ayuda significante en las próximas semanas. Primero, la inminente vuelva de PG13 y luego, eventualmente, el inesperado regreso de Leonard hacia finales de la temporada.

De acuerdo de Chris Haynes de Yahoo Sports, el alero estrella ha avanzado en su recuperación de la operación y podría regresar a las canchas antes de que termine la campaña. Según los reportes, el jugador de 30 años ha incrementado su carga de trabajo durante su reciente rehabilitación.