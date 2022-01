La Conferencia Oeste tiene varios equipos que son candidatos fuertes a ganar el anillo de la NBA. Aunque Los Angeles Clippers, por distintos motivos, ya no sean uno de ellos, sin dudas juegan como una franquicia que debería ser más respetada.

El equipo lamentablemente está fuera de los favoritos como Golden State Warriors, Phoenix Suns o incluso Los Angeles Lakers (a pesar de su mal momento), porque sus dos estrellas no estarán disponibles por un tiempo. Paul George podría no volver en la temporada, y Kawhi Leonard ni siquiera debutó y si PG13 no lo hace, es posible que tampoco lo haga The Klaw.

De esta forma, el equipo queda en un limbo donde, a pesar de tener piezas para competir, al no estar disponibles, deben usar el año como transición. Pero eso no significa que los jugadores no vayan a dar todo lo que tienen. Y eso demostraron ante Washington Wizards este martes en un histórico duelo.

En el Capital One Arena, la victoria 116 a 115 de los Clippers cayó pesada para los de DC. El héroe, con 25 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias saliendo desde el banquillo, fue Luke Kennard, que convirtió el triple mientras perdían por tres, pero además le hicieron falta y convirtió el tiro libre para ganarlo con 1 segundo restante en el reloj.

La histórica remontada de Clippers

El dato increíble es que los dirigidos por Tyronn Lue remontaron una desventaja de 35 puntos, empatada como la segunda más grande desde 1996/97. No solo eso, Los Clippers son la primera franquicia en 25 años en dar vuelta tres desventajas de 24 o más puntos, y lo hicieron en el lapso de dos semanas.