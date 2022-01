No importa cuando leas esto, siempre estará vigente: LeBron James fue la figura en la victoria de Los Angeles Lakers. Luego de pasar una racha de 5 derrotas en la NBA 2021-22, el equipo californiano volvió a tener marca por encima de .500 (más victorias que derrotas) tras el triunfo sobre Sacramento Kings del 4 de diciembre.

Con 14 puntos en el último cuarto, LeBron fue la figura del triunfo de los Lakers por 122 a 114 sobre los Kings con una actuación que registró 31 puntos, 5 rebotes y el mismo número de asistencias. James volvió a jugar como pívot y el equipo de Los Angeles ganó otra vez. ¡No es coincidencia!

En medio de la crisis que atravesó Los Angeles Lakers, Russell Westbrook fue uno de los principales apuntados porque, más allá de registrar triples dobles, promedia por juego 4.6 perdidas. Esto hace perder al equipo californiano según el mismo LeBron James.

‘El Rey’ apoya a Westbrook en los Lakers y nunca se le ha escuchado hablar mal de él, pero en esta ocasión el inconsciente le jugó una mala pasada, ya que luego del triunfo sobre Sacramento Kings afirmó que ganaron por no perder tanto el balón y… ¡Oh, qué casualidad! Russell tuvo su primer juego desde 2016 sin perdidas y rompió una racha de 407 juegos con al menos un balón perdido.

Las palabras de LeBron James que le pegan a Russell Westbrook

“Bueno, esa es la razón por la que ganamos el juego. Ganamos el partido porque no perdimos la pelota esta noche. Y cuando recibimos tiros a la portería, podemos ser muy peligrosos. Y no estábamos tirando bien la pelota, y porque no perdimos la pelota, la pelota pasó, nos encendimos. Nos encendimos porque hicimos tiros a la portería y no perdimos la pelota”, fueron las palabras de LeBron James que, de manera indirecta, le pegaron a Russell Westbrook.