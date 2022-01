El reloj sigue corriendo y todavía la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no termina, pero Los Angeles Lakers definitivamente necesitan un cambio urgente porque se imaginaban de otra manera el año, y la cosa no va para más.

Que Russell Westbrook, que Frank Vogel, que esto, que lo otro. Las excusas y la culpa va para todos lados y la desesperación abunda. LeBron James prometió que cambiarían, y eso comenzó con un triunfazo ante Utah Jazz que corta una racha terrible que tenían ante buenos equipos.

Sin embargo, un triunfo no cambia el panorama porque la temporada tiene 82 partidos. Por eso es que hoy salió el rumor de que los Lakers estarían evaluando al entrenador Frank Vogel juego a juego, y que anda por la cuerda floja: Podría ser despedido en cualquier momento. ¿Y si la culpa no la tiene él?

La culpa del mal momento de los Lakers

Hay cosas que el entrenador no puede manejar. El mal nivel y el traspaso de Westbrook, sin dudas no es su culpa. Tampoco lo es las constantes lesiones de Anthony Davis, o las siguientes decisiones gerenciales que hoy le caen duro a la plantilla que Vogel debe manejar:

Dejar ir a un jugador como Alex Caruso, contratar a DeAndre Jordan y Trevor Ariza, dos veteranos que todavía no han aportado nada, priorizar lanzadores sobre defensores en agencia libre y el limitado espacio salarial de la franquicia. Todo eso, es culpa del GM Rob Pelinka. pero esto no es para decir que este es la razón del mal del equipo, no. Esto es para decir que tal vez, los Lakers tienen un problema más grande, que no se soluciona despidiendo al coach que los sacó campeón en 2020.