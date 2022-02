Las razones por las que Westbrook pudo jugar con Durant y Harden pero no con LeBron y Anthony Davis

Con más de la mitad de la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) ya jugada, se puede decir que el experimento Russell Westbrook en Los Angeles Lakers falló rotundamente, sobre todo su química mostrada junto a LeBron James y Anthony Davis.

En el verano previo a la campaña, la franquicia hizo un intercambio para hacerse con los servicios del base veterano desde Washington Wizards con el objetivo de volver a competir por un anillo. Pero la cosa no ha ido como esperaban y actualmente se encuentran novenos en la Conferencia Oeste.

Por eso, hay que analizar qué cambio con respecto al otro Big-3 al que perteneció, cuando jugaba junto a Kevin Durant y James Harden en Oklahoma City Thunder. Aunque hay otras dos razones, la primera es la más obvia y fácil de encontrar: La edad del trío.

Durant y Harden mejores tiradores que Davis y LeBron

En ese sentido, Westbrook se siente más cómodo con espacio para atacar el aro y descargar con sus compañeros, y Durant y Harden le brindaban eso, ya que ambos son excelentes lanzadores de triples, mientras que LeBron y AD son inconsistentes en ese departamento.

La presión de ganar en Los Angeles

Otra gran razón es que no es lo mismo jugar en un mercado chico sin tantas expectativas como OKC, que hacerlo con la presión del ganar ya de Los Angeles. Tras una agencia libre movida, la franquicia y los fanáticos no esperan otro resultado que no sea el de ser campeones, y eso se nota en la impaciencia.