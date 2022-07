Una vez que se instaló el rumor, todo la NBA empezó a temblar. ¡Y cómo no! Cuando Kevin Durant llegó a Golden State Warriors en la temporada 2016-17, se conformó uno de los equipos más temibles de la historia. Junto a Stephen Curry llegaron a tres Finales consecutivas y ganaron dos campeonatos.

La afición de los Warriors quedó con ganas de ver más temporadas de Durant en Golden State y, frente al rumor que Curry habló con KD sobre el regreso a los Dubs, todo empezaba a estar encaminado para volver a romper con la monotonía de la NBA, pero…

Joe Lacob, dueño de Golden State Warriors, estuvo en el podcast ‘Point Forward’ (Apuntar hacia adelante), de Andre Iguodala, y explicó cuál es el plan de los Dubs una vez se demostró que haberse quedado con los picks 7 (Jonathan Kuminga) y 14 (Moses Moody) del Draft 2021 fue la decisión correcta. Stephen Curry y compañía terminaron ganando el título de la NBA 2022.

“Todos querían que, al comienzo del año, lo sé, intercambiáramos a todos esos jugadores jóvenes y estas selecciones de Draft y obtuviéramos un tipo más, uno más establecido, una estrella de más de 30 años. Entonces, al final del día, lo que no queremos hacer... lo único que no puedo y no toleraré es no competir por campeonatos. No quiero tirarme por un precipicio como otros equipos, hacer cuando están all-in como realmente all-in, no tienen jugadores jóvenes, no hay opciones de Draft, simplemente no creo que sea una buena estrategia”, le dijo Lacob a Iguodala.

Las palabras del GM de Warriors que no permitirían el regreso de Durant

En la misma sintonía del plan de Joe Lacob, no tirarse al precipicio por un intercambio bomba en la NBA, Bob Myers, gerente general de Golden State Warriors, le dijo a Mark Medina, de NBA.com, seis palabras que le que le cerrarían la posibilidad a Kevin Durant de volver a jugar con Stephen Curry: “Me gusta nuestro equipo donde está”.