Siempre da de qué hablar. LeBron James se volvió tendencia en el mejor baloncesto del mundo y no por un juego de Los Angeles Lakers. En esta ocasión, ‘El Rey’ generó polémica por un mensaje contra jugadores de la NBA. ¿Le apuntó a Stephen Curry?

Mientras que los Lakers tienen la presión que en cada partido que resta de la temporada 2022-23 debe llegar una victoria para poder clasificar al Torneo Play-In o a los Playoffs de manera directa, LeBron le agregó una alta dosis de picante a su periodo de recuperación por una lesión en el pie derecho.

LeBron James será reevaluado en tres semanas a partir del 2 de marzo para saber si podrá regresar a la temporada 2022-23, por lo que, con tiempo de sobra, ha decidido ir a varios juegos de su hijo Bronny y la Escuela Sierra Canyon. Por ahí llegó el mensaje contra sus colegas de la NBA.

No le apuntó a Stephen Curry. Por la fecha en la que LeBron publicó el polémico mensaje, en la noche del 6 de marzo, aquellas palabras que le apuntaron a los jugadores de la NBA no fueron para la estrella de Golden State Warriors, ya que ese día no había programado un partido de los Dubs. Sin embargo, ‘El Rey’ no dejó de generar controversia.

El polémico mensaje de LeBron James contra jugadores de la NBA

Por el hecho de comparar el nivel de su hijo Bronny con algunos jugadores de la NBA, varios usuarios en Twitter estuvieron en contra de LeBron James con mensajes como “sabes que Bronny no es tan bueno cuando comienza la campaña de selección con más de un año de anticipación” y “Bron se está convirtiendo lentamente en Lavar. Poner un objetivo en Bronny sin ninguna razón”. ¿Y qué fue lo dijo la estrella de Los Angeles Lakers? Bolavip te lo cuenta.